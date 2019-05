Jugendlicher beraubt Mitschüler am Schulzentrum Wolbeck

Am Montagmorgen (13.5., 8.50 Uhr) versuchte der 15-Jährige erneut

ein Paar Schuhe eines Schülers zu rauben. Er forderte einen

17-Jährigen auf, die Schuhe zum Anprobieren auszuziehen und drohte

mit Schlägen. Da die Schuhe dem Täter passten, sollte der 17-Jährige

das Paar dem 15-Jährigen in der Unterrichtspause aushändigen. Der

17-Jährige informierte sofort die Schulleitung, die die Polizei rief.

Die Beamten trafen den Täter und seine Komplizen auf dem Fußweg an

den Bahngleisen neben dem Schulzentrum an. Die Polizisten fanden bei

einem Begleiter, einem weiteren 15-Jährigen, zwei verbotene Messer.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das

Waffengesetz. Der 15-jährige Räuber muss sich nun wegen zwei

Raubstraftaten vor Gericht verantworten.

Während der Überprüfungen störte ein 17-Jähriger die polizeiliche

Kontrolle seiner Freunde. Einem Platzverweis kam dieser nur zögerlich

nach. Als er dann den 17-Jährigen, der die Schulleitung informierte,

auf dem Schulhof entdeckte, schlug er zusammen mit einem 14-Jährigen

auf ihn ein und verletzten ihn leicht. Als die Schläger die zur Hilfe

eilenden Polizisten erblickten, flüchteten sie. Das Duo erwartet ein

Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell