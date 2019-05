Übung schafft Vertrauen - Großlage-Szenario in der Forensischen Christophorus Klinik

"Das Szenario hat sehr gut gezeigt, was im Ernstfall wichtig ist

und wichtig wird und wichtige Erkenntnisse gebracht", lautet das

Fazit der Klinik- und Einsatzleitung. "Wir sind für den Ernstfall gut

gerüstet", so Andreas Moll, Leiter des Ständigen Stabes der Polizei

Münster, "die entwickelten Einsatzkonzepte haben gegriffen, die

Mitarbeiter der Christophorus Klinik haben ihre Aufgaben ebenso

zuverlässig und verantwortungsvoll erledigt, wie unsere Kollegen - aber: jede Übung zeigt auch Optimierungspotentiale, auch die

heutige."

Die Situation der Geiselnahme wurde über Monate vorbereitet,

während der sogenannten "Großlage" selbst stellte sich heraus, dass

es zwei Geiselnehmer gibt, die mehrere Geiseln in ihrer Gewalt

hatten. "Für unsere Mitarbeiter war das Szenario eine grundlegende

und lehrreiche Erfahrung", weiß Pflegedirektor Renko Janßen. "Auch

nach acht Jahren reibungslosen Klinikbetriebs bleiben wir so wachsam

für kritische Situationen". Das bestätigt auch Prof. Dr. Dieter

Seifert, Ärztlicher Direktor der Klinik: "Es besteht natürlich die

Möglichkeit, dass wir so eine Krise hier in der Klinik erleben. Die

sehr gute Zusammenarbeit mit der Polizei, die wir seit Jahren

fördern, schafft Sicherheit."

Bisher hat es seit Inbetriebnahme der Forensischen Klinik der

Alexianer in Amelsbüren keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben. In

der Klinik leben 54 ausschließlich männliche Patienten, die eine

Straftat begangen haben. Aufgrund von psychischen Erkrankungen wurden

sie als vermindert schuldfähig oder schuldunfähig eingestuft und

somit in den Maßregelvollzug und nicht in den Justizvollzug

überstellt.

Der Auftrag des Maßregelvollzugs lautet "Sichern und bessern" und

beinhaltet medizinische und therapeutische Behandlung des Patienten.

Die Patienten der Christophorus Klinik sind zudem alle

intelligenzgemindert.

Kontakt: Alexianer Münster GmbH, Unternehmenskommunikation, Carmen

Echelmeyer, Tel.: (02501) 966-20261, Mobil: 0151 41 43 81 61,

c.echelmeyer@alexianer.de

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell