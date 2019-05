Taschen im Fußraum - Diebe schlagen Seitenscheiben in Kinderhaus ein

Münster (ots) - Dienstag (14.05.) zerschlugen unbekannte Täter in Kinderhaus die Seitenscheiben zweier Autos und entwendeten Wertgegenstände. Zwischen 08:25 und 08:45 Uhr drangen die Diebe in einen Smart am Helgolandweg ein. Knapp zwei Kilometer entfernt zerbrachen die Täter am Langebusch zwischen 07:40 und 14:00 Uhr die Scheibe eines Citroens. In beiden Fällen lockte die Diebe eine Tasche beziehungsweise ein Rucksack im Fußraum an. Die Diebe entkamen ungesehen mit Bargeld, einer Geldbörse samt Dokumenten und einer Tupperdose.

Von Anonymous User