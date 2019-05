Münster (ots) - Unbekannte schlugen in der Zeit zwischen Freitagmittag (17.5., 12:00 Uhr) und Montagmorgen (20.5., 07:00) die Scheibe eines Minibaggers ein. Der Bagger der Marke Volvo stand verschlossen an einer Baustelle am Anton-Knubel-Weg. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

