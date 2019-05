Polizisten finden Fahrradteile und stellen Leezendieb

Münster (ots) - Polizisten nahmen Montagabend (20.5., 23.55 Uhr) am Münnichweg einen mutmaßlichen Fahrraddieb fest. Der 17-Jährige war auf einem E-Bike unterwegs, welches in der Nacht von Sonntag auf Montag am Düesbergweg entwendet wurde. Die Polizisten kamen dem Dieb auf die Spur, da die Leeze mit einem GPS-Sender ausgestattet war und von Eigentümer geortet werden konnte. Den Münsteraner erwartet ein Strafverfahren.

