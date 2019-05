BAB A2 - Verunfallter PKW verursacht weitere Unfälle im Bereich Gelsenkirchen-Buer

Derzeit wurden vier verletzte Personen ermittelt. Sie wurden in

umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein Verletzter wurden durch

einen zufällig am Einsatzort anwesenden Arzt versorgt.

Aufgrund des Verkehrsunfalls wurde die Anschlussstelle GE-Buer in

Richtung Oberhausen gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Derzeit

staut sich der Verkehr in Richtung Oberhausen von der Unfallstelle

zurück bis zur Anschlussstelle GE-Buer. Die Polizei rechnet mit

Ermittlungs- und Räumungsarbeiten bis in die frühen Morgenstunden

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell