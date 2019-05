Der 22-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge Richtung Münster

unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam er in Höhe des Ahlertwegs

nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort ungebremst gegen

einen Baum. Der 22-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Der

Nissan geriet in Brand.

Nachdem zwei Fahrzeuge an dem brennenden Pkw Richtung Münster

vorbeifuhren ohne Hilfe zu leisten, stoppten die ersten Helfer und

eilten zu dem 22-Jährigen. Mit Feuerlöschern versuchten sie den Brand

zu bekämpfen und den Neuenkirchner aus dem Wagen zu befreien.

Alarmierte Rettungskräfte konnten den 22-Jährigen schließlich mit

lebensgefährlichen Verletzungen aus dem Nissan bergen und brachten

ihn in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und den Fahrzeugführern, die

keine erste Hilfe geleistet haben, dauern an.

Die Sprakeler Straße war für die Dauer der Bergung und der

Unfallaufnahme zwischen Grevener Straße Ecke Am Max Klemens Kanal und

Sprakeler Straße Ecke Ahlertstraße für etwa 90 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell