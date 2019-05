Der 52-Jährige begab sich an die Kasse um einen Schokoriegel zu

bezahlen. Als die 63-jährige Kassieren die Lade öffnete, griff der

Räuber hinein und schnappte sich Scheingeld. Die Münsteranerin

reagierte sofort und hielt den 52-Jährigen fest. Eine aufmerksame

Angestellte bekam die Situation mit und eilte der 63-Jährigen zur

Hilfe. Der Täter befreite sich dennoch aus dem Griff der Frauen und

flüchtete aus dem Laden.

Vor dem Geschäft zückte der Räuber ein Messer und versuchte

zunächst die 54-jährige Zeugin damit zu verletzen. Sie wich

geistesgegenwärtig zurück und wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Der 63-Jährigen stach der Täter zweimal mit dem Messer in die Arme

und rannte anschließend davon.

Ein 42-Jähriger Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte den

Räuber überwältigen. Die gleichzeitig eintreffenden alarmierten

Polizisten nahmen den Täter fest. In seinen Taschen fanden die

Beamten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Rettungskräfte brachten

die 63-Jährige mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Ersten

Erkenntnissen zufolge stammt der Täter aus der Obdachlosen-Szene. Die

Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell