Nachdem Polizisten Montagnachmittag (27.5.) am Hohen Heckenweg

einen 52-jährigen Räuber festnahmen, schickte ein Richter den

Münsteraner am Dienstagnachmittag (28.5.) auf Antrag der

Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Der 52-Jährige griff die Kassiererin und eine weitere Zeugin mit

einem Messer an und stach der 63-Jährigen in die Arme, als er mit

Bargeld aus dem Supermarkt flüchtete. Ein Zeuge verfolgte den Täter

und stellte ihn noch in der Nähe des Tatorts.

