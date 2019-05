Die seit Montagnachmittag (27.5.) vermisste 15-jährige Jette Z.

ist wieder da. Das Mädchen wurde nach zahlreichen Hinweisen am

Mittwochabend (29.5., 20:00 Uhr) unversehrt in Münster angetroffen

und an ihre Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell