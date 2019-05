Irrtümlich wurde in der o.g. Pressemitteilung angegeben, die

Trunkenheitsfahrt des Fahrradfahrers habe am frühen Mittwochmorgen

stattgefunden. Richtig ist, dass die Trunkenheitsfahrt am frühen

Donnerstagmorgen, den 30.05.2019, um 01.04 Uhr stattgefunden hat.

