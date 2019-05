Europäischer Tag des Fahrrades am 3. Juni - Landesweiter Aktionstag der Polizei "Fahrrad und Pedelec" - Infostand am Ludgeriplatz

Münster (ots) - Die Polizei Münster beteiligt sich am Montag (3.6.) zum europäischen Tag des Fahrrades an dem landesweit stattfindenden Aktionstag "Fahrrad und Pedelec" und lädt Interessierte herzlich ab 10 Uhr zum Infostand am Ludgeriplatz ein.