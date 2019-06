Die Polizei Münster kontrollierte gestern (3.6.) im Rahmen des

landesweiten Aktionstags "Fahrrad und Pedelec" im Zeitraum zwischen 7

und 20 Uhr 85 Fahrrad-, acht Pedelec- und 126 Pkw-Fahrer. Dabei

ahndeten die Polizisten nicht nur Verkehrsverstöße - in vielen

Präventionsgesprächen klärten sie auch über die Gefahren für

Radfahrende im Straßenverkehr auf. Das Ziel: Senkung der

Unfallzahlen.

Insgesamt ereigneten sich in Münster im vergangenen Jahr 1322

Verkehrsunfälle, bei denen Beteiligte verunglückten, also getötet

oder verletzt wurden. Von insgesamt 1.570 Verunglückten waren 863

Radfahrer, zwei Radfahrer starben und 861 Radfahrer wurden

überwiegend leicht verletzt. Immer mehr Radfahrer nutzen für ihre

Fahrten Pedelecs, entsprechend nehmen auch die Unfälle zu. Im Jahr

2017 erfasste die Unfallstatistik 40 Unfälle mit Pedelecs, bei denen

37 Pedelec-Fahrer verletzt wurden. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl

der Unfälle mit Pedelecs auf 77 und bei jedem Unfall wurden die

Pedelec-Nutzer auch verletzt.

Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, kontrolliert die Polizei

Münster schwerpunktmäßig für mehr Sicherheit für Radfahrer und

beteiligte sich am gestrigen Montag am landesweiten Aktionstag. Über

den Tag verteilt stoppten die Polizisten 43 Radler und fünf

Pedelec-Fahrer, die entgegengesetzt in einer Einbahnstraße, auf dem

Gehweg oder auf der falschen Seite unterwegs waren, 20 Radfahrer

fuhren im Fußgängerbereich. 14 Fahrradfahrer griffen während der

Fahrt zum Handy, sieben missachteten die Vorfahrt und einer fuhr bei

Rotlicht.

Das Handy während der Fahrt nutzten 14 Autofahrer. Vier Pkw-Fahrer

missachteten die Vorfahrt, 13 machten Fehler beim Abbiegen, fünf

hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, zwei Autofahrer hatten die

Kindersitze fehlerhaft gesichert und 58 Pkw-Führer waren zu schnell

unterwegs.

Rund 100 Münsteraner nutzen das Angebot der

Verkehrssicherheitsberater der Polizei Münster, der Verkehrswacht,

des ADFC und der Kinderneurologie-Hilfe und besuchten den

Informationsstand am Ludergiplatz. Sie ließen sich ihre Helme

kostenlos einstellen, testeten ihre Reaktionszeiten auf einem

Bremsweg-Simulator und informierten sich über sicheres Radfahren in

Münster. Auch während der Kontrollen kamen zahlreiche interessierte

Bürgerinnen und Bürger mit den Polizisten ins Gespräch. Neben Tipps

für den sicheren Umgang mit Fahrrad und Pedelec wurden sie über die

verkehrssichere Ausstattung ihrer Drahtesel sensibilisiert.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell