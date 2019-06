Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den 41-jährigen Dieb gegen

16:20 Uhr in einem Supermarkt an der Loddenheide. Der Mann steckte

wahllos Kosmetikartikel in eine Tasche und verließ den Laden ohne zu

zahlen. Der Ladendetektiv sprach den 41-Jährigen an und hielt ihn am

Arm. Als der Dieb sich daraufhin losriss und "Ich habe ein Messer"

schrie, ließ der Zeuge ihn los, alarmierte die Polizei und verfolgte

den Täter mit Abstand. Die Beamten fanden den 41-Jährigen mit

mutmaßlichem Diebesgut noch in Tatortnähe in einer Mülltonne

versteckt. Gegen den Mann ohne festen Wohnsitz lag ein Haftbefehl

vor. Die Polizisten nahmen ihn fest.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell