Polizisten beobachten Drogendeal - 20-Jähriger am Berliner Platz vorläufig festgenommen

Münster (ots) - Polizisten beobachteten Mittwochnachmittag (5.6., 16:15 Uhr) am Berliner Platz einen Drogen-Deal und nahmen den 20-jährigen Verkäufer vorläufig fest. Bei der Kontrolle des Marokkaners fanden die Beamten Bargeld in für Dealer typischer Stückelung und weitere Betäubungsmittel in seinen Taschen. Die Polizisten stellten die Scheine und die Drogen sicher. Den 20-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen illegalen Handels mit Drogen.