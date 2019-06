Der Jugendliche war mit seinem Fahrrad Richtung Nienberge

unterwegs. In Höhe des Schonebecker Wegs sah er den Unbekannten, der

auf einem Herrenrad fuhr und dabei ein Damenrad neben sich her schob.

Der 15-Jährige erkannte direkt, dass die Leeze seiner 12-jährigen

Schwester gehört und sprach den Dieb an. Nach kurzem Protest ließ der

Täter das aufgebrochene Rad zurück und flüchtete auf dem grauen

Herrenrad Richtung Gievenbeck.

Der 15-Jährige beschreibt den Dieb als etwa 1,85 bis 1,92 Meter

großen und circa 25 bis 30 Jahre alten Mann. Er war kräftig und

muskulös gebaut, hatte kurze, blond-braun gegelte Haare und trug

einen grauen Pullover und eine blaue, kurze Hose. Am rechten Unterarm

hat er einen auffälligen Schriftzug "Los Angeles" tätowiert und

sprach mit osteuropäischem Akzent.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251

275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell