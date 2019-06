Der maskierte Täter betrat das Ladenlokal, forderte Bargeld und

schoss mit seiner Waffe in die Luft und in Richtung des Angestellten.

Dieser blieb äußerlich unverletzt. Die Beute in Höhe von mehreren

hundert Euro steckte der Täter in einen kleinen, weißen Mülleimer und

flüchtete. Zeugen sahen den Unbekannten nach der Tat an der Straße Am

Brockhoff, wie er aus einem Gebüsch einen schwarzen Rucksack zog und

entlang der Angel weiter in Richtung Friedhof rannte.

Der Täter ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter bis 1,70

Meter groß und schlank. Er trug eine helle Hose, ein dunkles,

langärmeliges Oberteil mit Kapuze, ein Käppi, weiße Latex-Handschuhe

und eine dunkle Maske mit Augenlöchern. Bei der Waffe soll es sich

nach Zeugenaussagen um eine Schreckschusswaffe handeln.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell