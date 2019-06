Der Mann aus Bottrop war mit seinem Mercedes in Richtung Autobahn

unterwegs. Einem Motorradpolizist, der mit Martinshorn und Blaulicht

von hinten heranfuhr, machte er keinen Platz. Der 36-Jährige bremste

dann plötzlich so abrupt ab, weil er verbotenerweise um eine

Verkehrsinsel am Koldering drehen wollte. Der Beamte musste eine

Vollbremsung machen. Bei dem waghalsigen Wendemanöver des Mannes

erkannte der Polilzist, dass der 36-Jährige sein Handy benutzte.

Den Bottroper erwartet ein Bußgeldverfahren mit mehreren hundert

Euro, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell