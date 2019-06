Münster (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Samstagnachmittag (8.6., 14:00 bis 15:00 Uhr) eine Ortlieb-Fahrradtasche an der Rudofstraße. Die Tasche hatte der Geschädigte kurzfristig an seinem verschlossenen Fahrrad zurückgelassen. In der Tasche befanden sich eine graue Regenhose, eine signalrote Regenjacke der Marke "Bergans" und eine Sonnenbrille der Marke "Lagerfeld".

