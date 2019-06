Ausfall der Polizei-Bürgersprechstunde in Roxel am 13. Juni

Münster (ots) - Die Bürgersprechstunde der Polizei in der Bezirksverwaltung West, Pantaleonplatz 7, fällt am Donnerstag, den 13. Juni, aus. Die nächste Bürgersprechstunde findet am Donnerstag, den 27. Juni, zur gewohnten Zeit von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr statt. In dringenden Fällen bitte die "110" wählen oder eine Polizeiwache aufsuchen.