Motorisierte Zweiräder in Berg Fidel entwendet - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Im Zeitraum von Montag (10.6., 20 Uhr) bis Dienstag (11.6., 10.30 Uhr) entwendeten Unbekannte in Berg Fidel zwei Kleinkrafträder. Ein silberfarbenes Gefährt der Marke "Jinan Qingqi" stand an der Straße Hülsenbusch, eine schwarze Maschine vom Hersteller "Taizhou Zhongneng" parkte an der Pankokstraße. Beide Fahrzeuge waren jeweils mit dem Lenkradschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.