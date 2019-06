Nach ersten Erkenntnissen riss der Hund an der Leine, um einem

Hasen nachzujagen und rutsche dabei aus dem zu weiten Halsband. Er

rannte querte über die Promenade und lief vor das Rad der

41-Jährigen, die in Richtung Kanalstraße unterwegs war. Diese konnte

nicht mehr ausweichen, stürzte und verletzte sich schwer.

Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell