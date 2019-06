Alkoholisierter 83-jähriger Radfahrer stürzt an der Sudmühlenstraße

Münster (ots) - Ein 83-jähriger Mann stürzte am Mittwochmorgen (19.6., 09:00 Uhr) mit seinem Fahrrad an der Sudmühlenstraße. Der Senior war im Bereich der Havichhorster Mühle unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte. Hinzugerufene Polizisten rochen Alkohol in der Atemluft des 83-Jährigen. Ein Test zeige einen Wert von 1,06 Promille. Der Senior musste eine Blutprobe abgeben.