Abbiegendes Auto übersehen - 25-Jährige schwer verletzt

Münster (ots) - Eine 25-Jährige übersah am Dienstag (18.6., 16.35 Uhr) auf dem Kappenberger Damm einen abbiegenden Autofahrer, fuhr auf und verletzte sich schwer. Die Frau aus Senden war in Richtung Ottmarsbocholt unterwegs. Vor ihr fuhr ein 27-Jähriger, der beabsichtigte an der Einmündung Hartmannsbrook nach links abzubiegen. Der Münsteraner reduzierte seine Geschwindigkeit und blinkte. Aus bislang unbekannten Gründen übersah die 25-Jährige den Opel und krachte mit ihrem Nissan gegen den Wagen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Kappenberger Damm war für etwa 45 Minuten voll gesperrt, anschließend wurde der Verkehr circa eine halbe Stunde lang einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Von Anonymous User