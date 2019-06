Einbrecher flüchten am Schöppingenweg durch den Garten - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Sonntag (23.06.) brachen Unbekannte gegen 21:35 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Schöppingenweg ein. Die Einbrecher öffneten eine Terrassentür im Erdgeschoss gewaltsam und durchsuchten im Anschluss die Räume. Eine Nachbarin vernahm Schritte in der darüber liegenden Wohnung und hörte dann Aufbruchsversuche an ihrer eigenen Wohnungstür. Nachdem sich die Geschädigte lautstark bemerkbar machte, flüchteten die Einbrecher durch den Garten. Ein Täter wird als dunkelhäutig beschrieben, ist etwa 1,80 Meter groß, hat kurze Haaren und war vermutlich mit einem dunklen T-Shirt bekleidet. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

