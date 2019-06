2.710 Gramm Drogen, 994 Pillen und Bargeld in Wohnung gefunden - Drogendealer in Untersuchungshaft

Münster (ots) - Polizisten nahmen am Freitag (21.6., 18:30 Uhr) in einer Wohnung am "Zum Roten Berge" sechs mutmaßliche Drogendealer vorläufig fest. Ein 22-Jähriger sitzt nun in Untersuchungshaft.