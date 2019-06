Tür nur ins Schloss gezogen - Einbrecher nutzen Gelegenheit

Münster (ots) - Am Montagvormittag (24.6., 11 Uhr bis 11.10 Uhr) stiegen Einbrecher in eine Wohnung am Nienkamp ein. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Bewohnerin hatte nur kurz die Räumlichkeiten verlassen, die Tür ins Schloss gezogen und nicht verschlossen. Die Diebe nutzen die Gelegenheit, öffneten die Tür, durchsuchten die Zimmer und verschwanden mit Schmuck und einer Spardose.

