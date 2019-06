Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der

Kreispolizeibehörde Steinfurt und des Polizeipräsidiums Münster

Am Mittwochvormittag (26.6., 11:20 Uhr) wurde am Kaisersweg in

Neuenkirchen auf dem Gelände einer Großgärtnerei ein weiblicher

Leichnam in einem Brunnenschacht aufgefunden.

Bei der Leiche handelt es sich um die 80-jährige Besitzerin der

Gärtnerei. "Am Körper der 80-Jährigen stellten die Polizisten

wenigstens ein Hämatom fest", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin

Botzenhardt heute (27.6.) in Münster. "Die Umstände, die zum Tod der

Frau geführt haben, sind derzeit ungeklärt. Ursächlich für die

Verletzung können ein Unfallgeschehen oder der Einsatz stumpfer

Gewalt sein, ein Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen

werden. Mit den weiteren Ermittlungen ist daher eine Mordkommission

des zuständigen Polizeipräsidiums Münster unter Leitung von

Kriminalhauptkommissar Joachim Poll beauftragt."

Die Kommission führte gestern (26.6.) auf dem Gelände eine

umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch. "Die ersten

Ermittlungen haben einen Anfangsverdacht gegen den 54-jährigen Sohn

der Neuenkirchnerin ergeben" erklärte der Leiter der Mordkommission

Joachim Poll. "Der 54-Jährige wurde noch gestern vorläufig

festgenommen."

Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Münster

für heute (27.6.) die Obduktion des Verstorbenen im Institut für

Rechtsmedizin der Universitätsklinik Münster beantragt. Die

Ermittlungen dauern an.

