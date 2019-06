Wenige Minuten später kam der Unbekannte zurück und wollte ein

bestimmtes Medikament erwerben. Da dieses nicht griffbereit war, ging

die Angestellte in den hinteren Bereich der Apotheke. Dort konnte

über die Überwachungskamera beobachtet werden, dass der Unbekannte in

die Kasse langte und mit Bargeld verschwinden wollte. Zwei

Mitarbeiterinnen eilten nach vorne, nahmen ihm die Geldscheine ab und

wollten die Polizei rufen. Als der Täter versuchte, die Apotheke zu

verlassen, stellten sich die beiden ihm in den Weg. Es kam zu einem

Gerangel an der Tür, welches sich dann vor den Laden verlagerte.

Hierbei zerrissen das T-Shirt des Täters und sein Lederband am Hals.

Er flüchtete zusammen mit der Frau und den zwei Kindern

augenscheinlich ohne Beute.

Der Unbekannte ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und circa 25

Jahre alt. Er ist schlank, hat schwarze, kurze Haare, einen

Dreitagebart, wird als südländisch beschrieben und spricht akzentfrei

Deutsch. Die flüchtige Frau ist etwa 1,60 Meter groß und hat

schulterlanges, dunkles, rötlich ausgewaschenes und hell überfärbtes

Haar. Sie wird auch als südländisch beschrieben und war in Begleitung

eines etwa drei Jahre alten Jungen und eines neun bis 12 Jahre alten

Mädchens mit blonden Haaren, welches in einem Rollstuhl saß.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell