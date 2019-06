Tresor in Schnellrestaurant aufgeflext - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen Mittwochmorgen (26.6., 2 bis 6:35 Uhr) an der Rudolf-Diesel-Straße in ein Schnellrestaurant ein. Die Diebe hebelten ein Schalterfenster auf und gelangten so in die Räume. Anschließend zerstörten sie gewaltsam eine Bürotür, flexten einen Tresor auf und flüchteten mit einer vierstelligen Bargeldsumme in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

