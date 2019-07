Handy aus Hosentasche gezogen und mit Bierflasche geworfen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Zwei unbekannte Täter entwendeten am Freitagabend (28.06., 22:45 Uhr) das Handy eines 31-jährigen Mannes an der Windthorststraße. Der 31-Jährige war im Bereich Von-Vincke-Straße unterwegs, als plötzlich die beiden Unbekannten auf der Straße auftauchten. Einer der Täter griff unvermittelt in die Hosentasche des Geschädigten und zog das Mobiltelefon heraus. Als der 31-Jährige den Diebstahl bemerkte, lief er hinter den Personen her und sprach sie an. Daraufhin warf einer der beiden Unbekannten mit einer Bierflasche nach dem Geschädigten und traf ihn am Rücken. Danach flüchten die beiden Täter.

Von Anonymous User