Lkw fährt Schlangenlinien - Zeugin wählt die "110"

Münster (ots) - Polizisten stoppten am Mittwochmorgen (3.7., 10:19 Uhr) auf der Autobahn 1 bei Greven einen betrunkenen Lkw-Fahrer. Eine Zeugin wählte die "110", als das Fahrzeug vor ihr in Schlangenlinien fuhr. Die alarmierten Polizisten hielten den in Richtung Dortmund fahrenden Sattelzug auf dem Parkplatz "Hohe Geist" an und kontrollierten den Fahrer. Direkt rochen sie Alkohol in der Atemluft des 34-Jährigen. Ein Test ergab einen Wert von 0,84 Promille.

Von Anonymous User