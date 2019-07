Münster (ots) - Eine 27-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde am Donnerstag (4.7., 19:35 Uhr) bei einem Alleinunfall auf der Promenade verletzt. Sie hatte gerade die Salzstraße gekreuzt und war in Richtung Windthorststraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie. Rettungskräfte brachten die Münsteranerin in ein Krankenhaus.

