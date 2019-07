Drei Straftaten an nur einem Tag - 31-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Münster (ots) - Polizisten nahmen Donnerstagnachmittag (4.7.) einen 31-jährigen Mann an der Windthorststraße fest. Der 31-jährige Algerier raubte gegen Mittag zunächst zwei Goldketten einer Frau an der Burgstraße, indem er die 66-Jährige an ihrer Haustür abfing und ihr die Ketten trotz massiver Gegenwehr einfach vom Hals riss.