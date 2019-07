Nach Raub auf Discounter - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Nach einem Raub auf einen Discouter am Osttor sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Der mit einer Sturmhaube maskierte Unbekannte kam am Freitagabend (5.7., 19:55 Uhr) in den Discounter und ging zielstrebig auf die Kasse zu. Dabei bedrohte er die Kassiererin mit einer Waffe und forderte Bargeld. Nachdem die Angestellte die Kasse öffnete, griff er hinein, schnappte sich das Geld und flüchtete mit seiner Beute aus dem Laden. Vor dem Geschäft setzte er sich auf ein Fahrrad und fuhr vermutlich in Richtung Hiltruper See davon.

Von Anonymous User