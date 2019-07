Diebstähle aus Fahrzeugen - Wertgegenstände entwendet

Münster (ots) - Am Dienstagabend (09.07., zwischen 17.50 und 19.50 Uhr) brachen unbekannte Täter zwei Fahrzeuge auf. Ein Citroen stand in den Rieselfeldern auf einem Parkplatz am Wöstebach, ein Mercedes parkte Am alten Mühlenweg an einem Feld. In beiden Fällen ließen die Geschädigten Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Die Diebe schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein und erbeuteten eine Kameraausrüstung und eine Handtasche mit Ausweisen, EC- und Kreditkarten, Bargeld, Handy und Schlüssel.

Von Anonymous User