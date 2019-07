Alkoholisierte Autofahrer rutscht in Straßengraben - Passanten befreien den Fahrer unverletzt aus dem Fahrzeug

48163 Münster (ots) - Am Freitagabend (13.7.; 23:40 Uhr) befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger den Emmerweg in Münster-Amelsbüren. Im Verlauf einer Linkskurve auf die Straße Böckenhorst verließ er mit dem PKW die Fahrbahn, prallte gegen ein Verkehrszeichen und rutschte in den dortigen Straßengraben.