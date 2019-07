48155 Münster (ots) - Kurz nach Mitternacht informierte am Samstag (13.7.; 0:10 Uhr) ein Passant die Polizei über einen möglichen Einbruch in eine Tankstelle an der Loddenheide. Die Einbrecher hatten versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Dies misslang jedoch offensichtlich.

