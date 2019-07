In Kulturzentrum am Hafen eingebrochen und Notebook und Beamer gestohlen - Zeugen gesucht

48155 Münster (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (12./13.7.) hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Kulturzentrum "B-Side" am Hafen auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren öffneten die Einbrecher gewaltsam Türen und Schränke. Sie entwendeten 2 Notebooks, einen Beamer sowie eine Musikbox und eine Bargeldkasse mit einem geringen Geldbetrag.