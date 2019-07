Straftäter besprühen 1. Deutsch-Niederländisches Korps - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am frühen Montagmorgen (15.07., 1.10 Uhr) entdeckten Polizisten ein Graffiti an der Außenfassade des 1. Deutsch-Niederländischen Korps am Schlossplatz. Der etwa 100 mal 40 Zentimeter große Schriftzug wurde mit roter Farbe angebracht. Die Polizei ermittelt nun nach den unbekannten Tätern. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges bemerkt.

Von Anonymous User