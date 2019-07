Anschließend meldete sich der Münsteraner bei der Polizei und

zeigte sich selbst an. Die 21-jährige Joggerin hatte bereits eine

Anzeige bei der Polizei erstattet. Sie war an der Straße Am

Hörsterfriedhof laufen, als der 26-Jährige ihr auf einem Fahrrad

entgegenkam und ihr unvermittelt in den Bauch trat.

Zuvor schubste der Münsteraner an der Kreuzung Hansaring Ecke

Bremer Straße eine unbekannte Fahrradfahrerin und spuckt ihr ins

Gesicht. Kurze Zeit später trat er einen Jungen an der

Andreas-Hofer-Straße von seinem Roller. An der Warendorfer Straße

fuhr der 26-Jährige Richtung Innenstadt. Vor der Unterführung spuckte

er erneut eine Fahrradfahrerin an.

Nach dem Vorfall mit der Joggerin ließ sein krankheitsbedingter

Anfall nach und er schilderte das Geschehene der Polizei. Diese ist

nun auf der Suche nach den unbekannten Geschädigten.

Hinweise bitte an 0251 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell