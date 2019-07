Der Mann hatte ein Paar Sportschuhe aus dem Karton genommen und

verließ das Geschäft ohne zu zahlen. Als der Detektiv den Mann auf

seine Tat ansprach, schlug ihm dieser ins Gesicht und flüchtete in

Richtung des Prinzipalmarktes. Die Polizei wurde alarmiert und konnte

den Dieb im Bereich des Prinzipalmarktes festnehmen. Der 34-Jährige

ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in

Erscheinung getreten.

Verfasserin: Benita Giehler

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell