Die 28-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung des P+R

Parkplatzes Nieberdingstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge, scherte

die Radlerin auf Höhe des Parkplatzes unvermittelt nach links aus,

ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Ein hinter ihr fahrender,

21-jähriger Kleintransporter-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig

bremsen oder ausweichen und kollidierte mit der Abbiegenden. Die

28-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und schlug mit ihrem

Kopf auf die Windschutzscheibe des Fords auf.

Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in ein

Krankenhaus. An dem Wagen und dem Fahrrad entstand Sachschaden in

Höhe von 3.100 Euro.

Verfasserin: Benita Giehler

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell