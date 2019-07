Aufmerksamer Bestohlener beobachtet Fahrraddiebe und wählt die "110" - Polizisten stoppen Tatverdächtige

Münster (ots) - Ein aufmerksamer Münsteraner wählte am Donnerstagabend (25.7., 20:30 Uhr) sofort die Polizei, als er an der Windthorststraße eine Gruppe Männer mit seinem Fahrrad beobachtete. Erst am Abend zuvor war ihm das Trekkingrad entwendet worden. Beim Erblicken der Einsatzkräfte versuchten zwei Tatverdächtige noch über die Achtermannstraße zu flüchten. Beim Losrennen beobachtete eine Zeugin, wie sie ein Tütchen mit Drogen wegwarfen. Die hinzugerufenen Beamten stellten zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren.

