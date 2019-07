Täter flüchten nach versuchtem Einbruch an der Marktallee - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Nach einem versuchten Einbruch am Freitagabend (26.7., 22 Uhr) an der Marktallee sucht die Polizei Zeugen. Zwei Täter machten sich an der Eingangstür eines Ladens zu schaffen. Als ein Zeuge das Treiben beobachtete und die Unbekannten ansprach, flüchteten diese. Beide sind zwischen 15 und 17 Jahren alt und sprachen Deutsch mit Akzent. Der Erste war klein und hatte eine dünne Statur, war mit einer Sonnenbrille mit kreisrunden Gläsern, einem Cap, einem blauen Adidas-Jogginganzug und Goldkettchen bekleidet. Der Komplize hatte war ebenfalls klein und dünn und trug weiße Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.