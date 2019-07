Auto überschlägt sich - 26-Jährige schwer verletzt

Münster (ots) - Eine 26-Jährige verletzte sich am Samstagabend (27.7., 20.53 Uhr) auf dem Burgwall schwer, nachdem sich ihr Audi überschlagen hat. Die Münsteranerin war in Richtung Linckenstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen in den Grünstreifen, driftete unkontrolliert weiter, prallte gegen mehrere Bäume, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 26-Jährige verletzte sich schwer, konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde von Rettungskräften, die hinzueilende Zeugen alarmiert hatten, in ein Krankenhaus gebracht. An dem Audi entstand Totalschaden.

Von Anonymous User