Tragischer Badeunfall im Gittruper See - 39-Jähriger verstirbt

Münster (ots) - Ein 39-jähriger Münsteraner verstarb am Donnerstagabend (1.8.) nach einem tragischen Badeunfall im Gittruper See. Rettungskräfte und Polizisten wurden um 20:26 Uhr hinzugerufen, als der Mann nicht mehr auftauchte. Feuerwehrtaucher bargen den Mann schließlich aus dem See. Auf dem Weg ins Krankenhaus reanimierten Rettungskräfte den Mann vergeblich.