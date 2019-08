48151 Münster (ots) - Am späten Freitagabend (2.8., 22:20 Uhr) beschädigte ein weißer Kühltransporter einen an der Weißenburgstraße in Höhe Metzer Straße abgestellten PKW. Der Transporter setzte seine Fahrt fort und wurde auf dem Gelände einer Unterkunft an der Weißenburgstraße abgestellt.

Von Anonymous User