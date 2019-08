Streife bemerkt Brand am Studentenwohnheim - Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung - Zeugen gesucht

48143 Münster (ots) - Aus dem vorbeifahrenden Streifenwagen bemerkten Polizisten heute morgen (4.8., 4:45 Uhr) den Feuerschein in der Durchfahrt des Studentenwohnheims am Breul. 2 der 4 dort abgestellten Müllcontainer brannten, die Flammen schlugen mehrere Meter hoch aus den Müllbehältern und zogen an der Fassade des Wohnheims entlang. Nach Information der Feuerwehr versuchte ein Polizist, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen, was jedoch aufgrund der fortschreitenden Brandausdehnung mißlang.

Von Anonymous User