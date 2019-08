Streit im Kiosk eskaliert - 2 Verletzte nach Schlägerei

48151 Münster (ots) - Am Samstagmittag (3.8., 13:20 Uhr) betrat ein 36-jähriger in Münster lebender Iraner einen persischen Kiosk an der Moltkestraße. Nach einem kurzen Wortwechsel mit dem 27-jährigen, ebenfalls aus dem Iran stammenden Angestellten kam es im Ladenlokal zu einer Schlägerei, in deren Verlauf große Teile der Auslage zu Bruch gingen und beide Männer erheblich verletzt wurden.

